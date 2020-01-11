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Hatayspor, Popov'u renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Popov'u transfer etti.

11.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:03Hatayspor, Popov'u renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden , Süper Lig'de forması giyen Popov'u transfer etti.

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Süper Lig'de 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen aynı zamanda Bulgaristan milli takımının da formasını terleten başarılı sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile 2,5 yıllığına anlaştı. Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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