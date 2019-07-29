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Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

29.07.2019 19:35 Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 1. lig ekibi Hatayspor, geçen sezon AS Beziers forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Rayane Aabid Hatayspor'umuzda. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde idari menajerimiz Murat Bereket ve Rayane Aabid'in temsilcisi Murat Ardıçlık hazır bulundu. 1+1 olarak imzalanan sözleşme Rayane Aabid'e ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Hatayspor, Güncel

Kaynak: İHA

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