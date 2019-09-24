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Hatayspor, Siirt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Siirt İl Özel İdaresispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

24.09.2019 20:02Hatayspor, Siirt maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Siirt İl Özel İdaresispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 26 Eylül Perşembe günü Osmaniye'de oynayacağı Siirt İl Özel İdaresispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanın ardından bordo-beyazlı ekipte Ömer Alıcı ve Joseph Akomadi'nin doğum günü kutlandı. - HATAY

Türkiye Kupası, Hatayspor, Osmaniye, Siirt, Spor

Kaynak: İHA

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