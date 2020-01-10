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Hatayspor, Strahil Popov'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un, Strahil Popov'u kadrosuna kattı.

10.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:14Hatayspor, Strahil Popov'u kadrosuna kattı
TFF 1. Lig'in lideri 'un, Strahil Popov'u kadrosuna kattı.
Hatayspor Kulübü İdari Menajeri Murat Bereket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört sezondur 'da forma giyen sağ bek oyuncusu Popov ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bulgaristan vatandaşı 29 yaşındaki Popov'u yoğun çalışmalar sonucunda bordo-beyazlı takıma kazandırdıklarını anlatan Bereket, "Takıma büyük katkılar sunacağına inandığımız Popov, artık Hatayspor'da. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, Hatayspor Kulübü İdari Menajeri Murat Bereket ve Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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