Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: Şampiyon olacağız

TFF 1'inci Lig'de evinde ağırladığı Osmanlıspor 'u 1-0 yenen Hatayspor 'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Zaten lideriz ve bu liderliğimizi sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız" dedi.

Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kendileri için çok önemli bir karşılaşmadan üç puanla ayrıldıklarını kaydeden Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak, "Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı, 3 puanı alan bütün oynayan, oynamayan oyuncularıma ve bizi buraya gelerek destekleyen muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ligin boyu çok kısaldı. 10-11 tane final maçının birini kazanarak 10'a düşürdük. Bugünkü maç, iki hedefi farklı takımın maçıydı. Küme düşmemeye oynayan özellikle bu tür takımların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Biz maça tam istediğimiz gibi başladık, neredeyse ilk 15 dakikayı rakip ceza sahası içerisinde oynadık. Hemen gol bulduk, kaçırdığımız goller de oldu. Belki 2-0'ı yakalamış olsaydık, ilk yarı maçı çok net şekilde kazanabilirdik. Gol yedikten sonra rakibimiz de yavaş yavaş açılmaya başladı ama çok net verdiğimiz pozisyon olmadı. Devamlı frikikten pozisyonlar buldular, toplar direkten döndü. Takımımın isteği, arzusu, kazanmak için yaptıkları inanılmazdı. 4 günde bir maç oynamak tabii çok alışık oldukları bir durum değil futbolcuların ama ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Maçın son bölümünde özellikle uzun toplarda yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik çok da farklı kazanabilirdik. Bugün için önemli olan kazanmaktı. Zaten çok kaliteli bir takımız, lideriz ve bu liderliğimizi sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız. Hedefimiz bu. 10 tane finalimiz kaldı. Bütün oyuncularımın ayağına sağlık" dedi.

TAŞDEMİR: ZOR BİR MAÇ OLACAĞI BELLİYDİ, ZOR DA GEÇTİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise şöyle konuştu: "Zor bir karşılaşma olacağı belliydi, zor da geçti. Eksik olmamız ve özellikle iki oyuncumuzun cezalı olması bizi etkiledi. Bununla beraber maçın başında bir sakat vermemiz oyun planımızı ve dengelerimizi bozdu. Akabinde gol yedik zaten. Ama daha sonra bana göre çok iyi oynayan bir ekibim vardı. Oyuncuların oyunun hemen hemen 80 dakikasını ilk 10 dakikadan sonra kendilerine yakışır bir şekilde oynadı. Pozisyon da bulduk. 2 tane direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı. Bu şablonumuzu, oyun felsefemizi bozmadan kalan 10 maçta aynı şekilde sahaya yansıtabilirsek inşallah hedeflediğimiz yere geliriz. Bugünkü maç için üzüntülüyüz, rakibimizi tebrik ederiz."