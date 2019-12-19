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Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça final havasında hazırlanıyoruz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal, her maça final maçı havasında çalıştıklarını söyledi.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:50 Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça final havasında hazırlanıyoruz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da teknik direktör Bayram Toysal, her maça final maçı havasında çalıştıklarını söyledi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, 21 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi soruları yanıtlayan teknik direktör Bayram Toysal, "Oynadığımız Keçiörengücü ve deplasmanda aldığımız 3 puan, uzun bir süre içeride mağlup olmamış bir takımı yenmek, bizim için mutluluk verici bir olay. Bu galibiyet önümüzdeki haftalar için ciddi anlamda özgüven verdi. Bundan sonra ki süreçte söylediğimiz tek bir şey var. Her oynadığımız maç final hüviyetinde geçecek. Adanaspor ile oynayacağız, ligde zor günler yaşayan bir takım. Çıkış aramak istiyorlar. Eldeki mevcut kadronun uzun süreli sakatlık ve kart cezalısı olmasından dolayı istenilen oyun ve puanı alamadılar. Bu bize rahatlık vermiyor, kendi işimizi yapacağız. Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız" dedi.

BOKİLA: TAKIMA YARDIM ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM 

Deplasmanda 1-0 kazanılan Keçiörengücü karşılaşmasında 90+1'inci dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Jeremy Bokila ise "Çok zor ama bizim açımızdan güzel bir maçtı. Zirvede kalmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık ve geri döndük. Her maça hazırlandığım gibi hazırlanıyorum tüm maçlara. Hamza'nın sakatlandığını görünce takıma yardım edebileceğimi düşündüm ve hoca da beni tercih etti, oyuna girdim. Takıma yardım ettiğim içinde çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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