Haberler » Spor » Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık - Spor

Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

15.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:43Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen 'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Toysal "Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aslında maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük. Toparlamaya çalıştık 3-2 oldu. Maalesef çeviremedik. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonra ki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Hep beraber, tüm camia, taraftar, futbolcular, biz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonra ki süreçte inşallah işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz" dedi.

AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ VURAL: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonrası değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"Bu bizim için üç puandan öte çok şey kazandıran bir maç oldu. Ligin en iyi ekibine evinde hiç kaybetmemiş sadece iki beraberliği olan ekibine karşı alınmış olan bu galibiyet. Tabii ki ilk olarak diğer rakiplerimizde de artık Akhisarspor'un çok ciddi bir takım olduğu kanaati oluşacaktır. İkincisi bizim oyuncularımızın uygulamaya çalıştığımız taktik yoruma bakış açıları değişecektir. Bu da büyük bir kazanç olacaktır."



Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:19:51