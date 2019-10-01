Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı

Teknik Direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor
, altyapı antrenörleriyle Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından verilen kararla birlikte dün itibari ile İlhan Palut ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte futbolcular, 6 Ekim Pazar günü Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor maçına hazırlanıyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde, altyapı antrenörleri tarafından çalıştırılan futbolcular, rejenerasyon, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.
Öte yandan bordo-beyazlı kulüpte teknik direktör arayışı sürüyor. - HATAY