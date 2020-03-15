Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından
- Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından Altıparmak: "Fikstürü en kötü olan takım biziz" Karafırtınalar: "İlk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor" TFF 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
15.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:22
- Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardındanAltıparmak: "Fikstürü en kötü olan takım biziz"Karafırtınalar: "İlk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor"
HATAY - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Mehmet Altıparmak, taraftarlara güzel bir 3 puan armağan ettiklerini belirterek, "Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim adımıza. Özellikle şu anda bütün dünyayı saran ve bizleri de yavaş yavaş etkilemeye başlayan korona virüsün olduğu dönemde iki takımın oyuncularını, hocalarını, herkesi özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü çok önemli bir olay. Tabii bu ortamda hem maça hazırlanmak hem de taraftarların yanımızda olmaması, maçtan önce bizim dezavantajlarımızdı. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istekli ve arzuluydu. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde kötü başladık diyebilirim, çünkü rüzgara karşı oynuyorduk, bir türlü oyunu oturtamadık. Rakibimiz de Play-off adına son şanslarını kullanıyor. Elinden ne geliyorsa, ne varsa hepsini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok önemli bir deplasman takımına karşı oynadık. Gerçekten çok iyi oyuncular var. İkinci yarının başında bulduğumuz gol hem bizi rahatlattı hem de oyunumuzu rahatlattı. Fikstürü en kötü olan takım biziz diyebilirim şampiyonluğa oynayan takımlar içinde. Herkes bir hafta dinlenirken biz maçlarımızı iki üç günde bir oynamaya başladık. Hem Hatay'a hem taraftarlara sevdiğimiz herkese güzel bir 3 puan armağan ettik. Oyuncularımı kutluyorum oynayan oynamayan herkesin bu galibiyette emeği var. 6 tane final maçımız kaldı" dedi.Ümraniyespor cephesiÜmraniyespor Teknik Sorumlusu Sait Karafırtınalar ise, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, belki 2-0 sonucu bir oyun oynamadık ama sonuçta mağlup olduk. Bu maç, bu haftanın üçüncü maçıydı. İki tane deplasman Altınordu, Menemen ağır maçları oynayıp buraya geldik. Hatay takımı da bu ligin lideri. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı sadece duran toptan pozisyon verdik onun devamında Mirkan'ın bulduğu bir pozisyon var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Ama ikinci yarı çıkarken kaptırdığımız bir top, yediğimiz golden sonra da hakimiyet tamamen bizdeydi. Son dakikalarda aldığımız risklerden de ikinci golü yedik. Olmaması gerekiyordu, ilk iki iddiası için burada mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama her şey bitmedi bizim için, ilk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor. Oyun ve mücadele bence yeterli sadece skor anlamında istediğimiz alamadık. Ama bu böyle olacak değil, eksiklerimiz var haftaya onlar da tamamlandığında çok farklı bir Ümraniye takımı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
HATAY - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Mehmet Altıparmak, taraftarlara güzel bir 3 puan armağan ettiklerini belirterek, "Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim adımıza. Özellikle şu anda bütün dünyayı saran ve bizleri de yavaş yavaş etkilemeye başlayan korona virüsün olduğu dönemde iki takımın oyuncularını, hocalarını, herkesi özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü çok önemli bir olay. Tabii bu ortamda hem maça hazırlanmak hem de taraftarların yanımızda olmaması, maçtan önce bizim dezavantajlarımızdı. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istekli ve arzuluydu. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde kötü başladık diyebilirim, çünkü rüzgara karşı oynuyorduk, bir türlü oyunu oturtamadık. Rakibimiz de Play-off adına son şanslarını kullanıyor. Elinden ne geliyorsa, ne varsa hepsini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok önemli bir deplasman takımına karşı oynadık. Gerçekten çok iyi oyuncular var. İkinci yarının başında bulduğumuz gol hem bizi rahatlattı hem de oyunumuzu rahatlattı. Fikstürü en kötü olan takım biziz diyebilirim şampiyonluğa oynayan takımlar içinde. Herkes bir hafta dinlenirken biz maçlarımızı iki üç günde bir oynamaya başladık. Hem Hatay'a hem taraftarlara sevdiğimiz herkese güzel bir 3 puan armağan ettik. Oyuncularımı kutluyorum oynayan oynamayan herkesin bu galibiyette emeği var. 6 tane final maçımız kaldı" dedi.Ümraniyespor cephesiÜmraniyespor Teknik Sorumlusu Sait Karafırtınalar ise, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, belki 2-0 sonucu bir oyun oynamadık ama sonuçta mağlup olduk. Bu maç, bu haftanın üçüncü maçıydı. İki tane deplasman Altınordu, Menemen ağır maçları oynayıp buraya geldik. Hatay takımı da bu ligin lideri. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı sadece duran toptan pozisyon verdik onun devamında Mirkan'ın bulduğu bir pozisyon var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Ama ikinci yarı çıkarken kaptırdığımız bir top, yediğimiz golden sonra da hakimiyet tamamen bizdeydi. Son dakikalarda aldığımız risklerden de ikinci golü yedik. Olmaması gerekiyordu, ilk iki iddiası için burada mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama her şey bitmedi bizim için, ilk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor. Oyun ve mücadele bence yeterli sadece skor anlamında istediğimiz alamadık. Ama bu böyle olacak değil, eksiklerimiz var haftaya onlar da tamamlandığında çok farklı bir Ümraniye takımı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı