Hatayspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
Hatayspor , TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 15 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, Altay maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı. - HATAY
Hatayspor, 15 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, Altay maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi