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Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

Elit 16 Yaş Altı Ligi'nde deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

04.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:41 Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi
Elit 16 Yaş Altı Ligi'nde deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden 'un genç takımını taşıyan otobüsün 'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.
Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.
Kafileye geçmiş olsun dileklerini ileten Toksöz, şöyle konuştu:
"Beş futbolcumuz ve takımın teknik sorumlusu Ayhan Kaya hocamız yaralı şu an ama şükürler olsun ki çok ağır yaralımız yok. Çocuklarımız, ilk tedavileri yapıldıktan sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralanmayan çocuklarımız da Kaymakamlığın himayesindeydi ve Sivas'a getirildi. Burada Valilik tarafından konuk edilecekler. Öğleden sonra da Antakya'ya gelecekler."
Toksöz, yarın yapılması planlanan maçın kaza nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor, Hatayspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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