TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, hafta sonu Hatayspor ile yapacakları maça camia olarak hazır olduklarını söyledi.Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dalcı, "Hatayspor'un gücünün farkındayız. Yıllardır bir arada oynayan bir takım. Sistemli, ne yaptığını bilen ve oyun anlayışı olan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmaları hafta hafta düşündüklerini belirten Dalcı, "Rakibimize göre analizlerimizi yapıyoruz. Hatayspor maçına oyuncularım ve ben her anlamda hazırız. Hafta sonu iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın istiyorum. Umarım biz hak ederiz. Amacımız her maçta olduğu gibi bu maçta da sahada iyi işler yapmak ve futbolun doğrularını yaparak maçı kazanmak." ifadelerini kullandı."Bu takımı 3 ay gibi kısa bir sürede kurduk"Teknik direktör Dalcı, takımının istediği seviyeye henüz ulaşmadığını ancak doğru işler yaptığını ifade etti."Bu takımı 3 ay gibi kısa bir sürede kurduk." diyen Dalcı, şunları kaydetti:"Tabii ki istediğim seviyeye gelmedi ama her geçen hafta üstüne koyarak geldiğimizin farkındayım. Takım şu anda istediğim seviyede değil ancak 3-4 hafta sonra istediğim seviyeye gelecektir. Genç oyuncuları lig içinde geliştirmek ve yarıştırmak zor bir durum. Bu ligde var olma adına takımımın doğru işler yaptığını söyleyebilirim."Genç, dinamik ve tempolu bir takım olduklarını aktaran Mustafa Dalcı, "Her maçta 15-20 dakika tempolu başlıyoruz. Sonra da yavaş yavaş oyunun temposunu almak adına bazı eylemleri yaparız." şeklinde konuştu.Takım olarak bir oyun felsefeleri bulunduğunu, bundan da taviz vermediklerini anlatan Dalcı, "Biz genç, dinamik ve tempolu bir takımız. Biz, oyun anlayışımızı gerek içeride, gerekse dışarıda çok fazla değiştirmiyoruz. Sadece rakibin artı ve eksilerine göre önlem almak adına bazı şeyler yapıyoruz. Rakibi o anlamda sallamaya çalışırız." diyerek sözlerini tamamladı.