Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor
ile Gazişehir Gaziantep
, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda karşı karşıya geldi.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Hatay'ın merkez ilçe Antakya
'daki 15 Temmuz Parkı, Antakya Belediyesi
önü ve İskenderun
ilçesindeki anıt alanında kurulan dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA
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