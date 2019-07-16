Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi

Gazişehir Gaziantep
ve Hatayspor
, Spor
Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle: :
"HATAYSPOR Kulübü'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir.