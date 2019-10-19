Hataysporlu futbolculardan asker selamı

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla deviren Hatayspor'da futbolcular maç sonunda asker selamı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden Hatayspor, 0-1 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Maç sonunda taraftarla galibiyeti kutlayan Hataysporlu futbolcular, takım halinde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek verdi. Futbolcuların asker selamı taraftarlar tarafından uzun süre alkış aldı. - HATAY
, Adana Demirspor
, Spor Kaynak: İHA