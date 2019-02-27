27 Şubat 2019, 19:17
»»

Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu

Hatayspor-Galatasaray maçı öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "Kebapçı Selo" tezahüratında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.

"KEBAPÇI SELO" TEZAHÜRATI

Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Takımlarını desteklemek içinAntakya Atatürk Stadına akın eden Hatayasporlu taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tribüne çağırdı. Tecrübeli teknik adam tribünün önüne gelince taraftarlar, "Kebapçı Selo" tezahüratında bulundu.

Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra 'Kebapçı Selo' Tezahüratında Bulundu">

KASIMPAŞA TARAFTARI DA BAĞIRMIŞTI

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçta da ev sahibi ekibin taraftarları "Kebapçı Selo" tezahüratında bulunmuştu.

Fatih Terim, Alaçatı'da kebapçılık yapan Selahattin Aydoğdu ile kavga etmiş ve bu olay sonrası milli takımdaki görevinden alınmıştı.

Hatayspor, Galatasaray, Fatih Terim, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (49)
DÜŞÜNÜR: Sahte kabadayının emekliliği gelmiş hala taraftarın maskotu oluyor. Millet şebekle kafa buluyo.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞIK OLMUYOR: Ne yarın dizide Suriyeli mülteciler çağırmaya başkasında görün gününüzü.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TR80: Turkiyeye Avrupa kupasını ilk ve Turk teknik adam kim getirdi diye arattır karşınıza İMPARATOR FATİH TERİM diye çıkar . Sizler ne kadar eleştiri yaparsanız yapın o daha da büyüyecek ve TÜRKİYENİN İMPARATORU olmaya devam edecek .
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
OZKAN: YASASIN HATAY
Yayından Kaldır
6 5
Cevap yaz
FATOŞŞ : yapmayın ama o imparator. gs lilerin gözdesi . dünya iyisi bi adam. kibir desen yok sıfır :) . bi gidin artık terim denizli şenol hikmet karaman bi gidin artık ..yetmez mi
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın