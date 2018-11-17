Hatem Hastanesinden İsim Tepkisi

Hatem hastanesi yönetimi, Bazı yayın organlarında yayınlanan 'Hatem çocuk atölyesi'nde skandal, Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi' başlıklı manşet haberde adı geçen Hatem Çocuk Atölyesi'nin Hatem Şirketler Grubuyla hiçbir alakası olmadığını duyurdu.
Hatem Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında 13/11/2018 tarihli yayınlanan 'Hatem çocuk atölyesi'nde skandal... Çocuklar Mustafa Kemal'e secde ettirildi' başlıklı MANŞET haberde adı geçen Hatem Çocuk Atölyesi'nin Hatem Şirketler Grubumuz ile hiçbir alakası yoktur. Söz
konusu çocuk atölyesi, marka tescili olmadan ismimizi kullanmış olup, Kurumun adını izinsiz kullanmaları nedeniyle ismi geçen okul ile ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Belirtilen iddialar ile Hatem Şirketler Grubunun uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi. - GAZİANTEP
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:54