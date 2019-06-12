Hatice Aslan'da Bahar Şenliği ve Kermes programı düzenlendi

Hatice Aslan İlkokulu Anasınıfı bahçesinde düzenlenen programın açılışı, 12 Haziran Çarşamba Günü saat: 10.30'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Okul öncesi eğitim-öğrenimi gören öğrenci minikler, kermes açılışı öncesi düzenlenen bahar şenliğinde doyasıya eğlendiler. Miniklerin sergiledikleri hüner ilgiyle izlendi ve sık sık alkışlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdür vekili Yusuf Akkaya yaptı. Akkaya, amaçlarının geleceğin teminatı çocukların geleceğine dokunmak olduğunu ve daha güzel imkânlara sahip olmaları için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi.

Program minik öğrencilerin sunduğu birbirinden güzel gösterilerle devam etti. Sabah erken saatlerde başlayıp devam eden yoğun yağış nedeniyle içerikte yer alan mehteran gösterisi iptal edilmek zorunda kaldı.

Programın son kısmında ise sırasıyla; okul öncesi eğitim alan öğrencilere katılım belgeleri ve madalya takdim edildi. Yine eğitim-öğretim yılı boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan, okulun ihtiyaçları için koşuşturan öğretmenlere, stajyer öğretmenlere ve emeği geçenlere plaketleri verildi. Son olarak ise protokol tarafından kurdelesi kesilen kermesin açılışı yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu programa Ferizli Belediye Başkan Vekili Kemal Şahintürk, Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Mahmutoğlu, Sinanoğlu Muhtarı Yaşar Bakırtaş, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık vatandaş katıldı.

Kaynak: Bültenler