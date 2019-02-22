Hatice Aslan Ve Gülin İyigün'e, Mersin Turnesinde Sürpriz Doğumgünü

Edith Piaf rolüyle izleyenleri büyüleyen Hatice Aslan ve Marlyn Monroe rolündeki performansıyla izleyenleri onun dünyasına götüren Gülin İyigün, "Turnede doğum günü kutlamak çok farklı bir heyecan. Tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yönetmen Ali Düşenkalkar'ın görüşü:

Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört kahramanın başından geçmiş fantastik bir hikaye seyredeceksiniz. Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe. Dali'nin kadınları… Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar. İyi seyirler…

Oyunun konusu:

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piafve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali'nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak...

"Dali'nin Kadınları" oyunu, Anadolu Efes'in katkılarıyla, HDI Sigorta'nın desteğiyle, Karnaval Radio Türkiye'nin radyo sponsorluğu ile tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor…

Kaynak: Bültenler