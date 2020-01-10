Haberler » Magazin » Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu - Magazin

Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla yine gündem oldu. Hatice'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken, bir takipçisinin yaptığı "Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla" yorumu ise gülümsetti.

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:47

Son olarak evlilik teklifi almasıyla gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, ayna karşısında çekilen pozunu hesabından paylaştı. Hatice paylaşımına, "Yağmur hazır dinmişken Bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı SokaklarınaBakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı iyi geldi." Notunu düştü.

TAKİPÇİSİNİN YORUMU GÜLÜMSETTİ

Hatice'nin paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise gülümsetti.

İşte Hatice'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla

- Popo hani düz sıradan bir kalça.

- Yaktın Instagram'ı Hatice abla.

EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI

Öte yandan, bir süredir Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan Hatice, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu

Hatice Çarpar, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:13  Milad'dan ilk R&B Hip Hop albümü - Magazin
17:03  Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor - Magazin
16:38  Manaf Halbouni'den "Kendi Evinde" - Magazin
16:31  Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı - Magazin
16:28  Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj: Her gün daha da özlüyorum! - Magazin
16:04  Ömür Gedik, yırtılan pantolonunu çeken gazetecilere sert çıktı - Magazin
15:20  Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı - Magazin
14:53  Şarkıcı Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı için Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı - Magazin
14:15  27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti - Magazin
10.01.2020 17:28:19