Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu

Son olarak evlilik teklifi almasıyla gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, ayna karşısında çekilen pozunu Instagram hesabından paylaştı. Hatice paylaşımına, "Yağmur hazır dinmişken Bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı SokaklarınaBakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı iyi geldi." Notunu düştü.

TAKİPÇİSİNİN YORUMU GÜLÜMSETTİ

Hatice'nin paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçilerinin yaptığı yorumlar ise gülümsetti.

İşte Hatice'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla

- Popo hani düz sıradan bir kalça.

- Yaktın Instagram'ı Hatice abla.

EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI

Öte yandan, bir süredir Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan Hatice, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.