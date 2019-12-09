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Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. O anlarda Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç, mekanı bastı.

09.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:48

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ali Kemal Sarı ile tanışma hikayesini anlatan ve "'Canım ben sana anca abla olurum' dedim" sözleri ile gündem olan şarkıcı Hatice, 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldı. 40 yaşındaki Hatice, bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI, ESKİ SEVGİLİSİ MEKANI BASTI

Hatice, dün doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Ali Kemal Sarı, şarkıcıya evlenme teklif etti. Hatice ve arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sevgilisinden evlenme teklifi aldığı sıra Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı. Bu olay sonrası ünlü şarkıcı mekanı apar topar terk ederken, Ender Ataç, Hatice'nin kalktığı masaya oturdu.

AYRILIĞI TWİTTER HESABINDAN DUYURMUŞTU

Şarkıcı Hatice, eşi Ramiz Özbay'dan boşandıktan sonra Ender Ataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatice uzun süre beraber olduğu Ender Ataç'la ayrıldığını Twitter'dan "Ender Ataç ile ilişkim şu saat itibari ile bitmiştir. Allah Herkese hayırlı yazılar yazsın" sözleriyle duyurmuştu.

Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurumŞarkıcı Hatice, sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum

Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!

Hatice Çarpar, Ali Kemal, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
SMZ:Ağlanacak halimize güleriz. . . . . . artık şaşırmıyorum. . . . . . .
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ALİME BİLİR:reklamlar ğündeme ğelmek için kim haber veriyor
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ZAZA:Kız Hatca, Çık Ağaca.
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TUBA:BUNUDA YOLCU EDER YAKINDA
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MİKROP:GRUBA GEL MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ GİBİ OLMUŞ . . . NE TURNE YAPAR BUNLAR AMA
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