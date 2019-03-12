12 Mart 2019, 20:13
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Hatice, Kalçasını Açmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Şikayet Edeceğim

Podyumda yürüdüğü esnada kalçasını açarak çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, konuyla ilgili ilk kez konuşarak, "Belden aşağı konuşanları şikayet edeceğim." dedi.

Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüyen şarkıcı Hatice, kalçasını açmasıyla gündeme gelmişti. Hatice konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE KURGU DEĞİLDİ"

Hatice, olay olan o görüntüler için şunları söyledi: "İçimden geldiği gibi hareket ediyorum. Sadece kendi çapımda eğleniyorum, gülüyorum ve güldürüyorum. Ayrıca o hareket kesinlikle kurgu değildi."

Hatice, Kalçasını Açmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Şikayet Edeceğim">

"HERKES KENDİ KAPISININ ÖNÜNDEKİ ÇÖPLÜĞÜ SÜPÜRSÜN"

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hatice, Kimseyi umursamadığını söyledi ve ekledi: "Sadece belden aşağı konuşanları şikayet edeceğim. Onun dışında her türlü eleştiriye açığım." Son olarak meslektaşı Seher Dilovan'ın açıklamalarının çarpıtıldığı ifade eden ünlü şarkıcı, "Onun dışında kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Herkes kendi kapısının önündeki çöplüğü süpürsün!" dedi.

Muammer Ketenci, Hatice Çarpar, Magazin


YORUMLAR (54)
MİSAFİR: Sesiyle ses getiremeyince başka organlarıyla ses getiriyor zannımca
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BAYE: Sen Çin çin aç aç sonra şikayet edeceğim de
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AŞKİSAR: Tazminat davası açıcakmış mahkemede seni bekliyordu hatice gelsinde tazminat kazandıralım diye
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ÖZ ...DÜRBÜNLÜ: Hatçe sen o çöpün içinden nezaman çıkacaksın hayvanları BİLE geçmişsin her pisliği ye sizi şikayet edeceğim de İNSAN olduğunu unutma
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AŞKİSAR: Şeyma hatice hadise sıla resmen ambargo koymuş magazine yazık
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