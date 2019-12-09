Hatice Kübra coşkuyla karşılandı

Bu sezon gösterdiği performansla Grandprix serilerinde üst üste 4 kez madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Rusya'da düzenlenen Dünya Taekwondo Grandprix Finali'nin ardından Türkiye'ye döndü.Grandprix Finali'nin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen sporcu İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Yüksel Arslan,Büyükşehir Belediyespor Taekwondo alt yapı sporcuları ve İlgün'ün ailesinin yer aldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

O madalya Bursa'ya gelecek

Karşılamada yer alan genç sporculara tek tek teşekkür eden Hatice Kübra İlgün, Olimpiyatlarda zirvede yer almak istediğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Olimpiyat madalyası sözü verdiğini hatırlatan İlgün; "Rusya'da yapılan granprix finali olimpiyat öncesi son virajdı. Burada madalya almak benim için olimpiyatlarda yer almak anlamına geliyordu. Çok şükür finale kadar çok iyi geldim. Finalde başa baş geçen mücadele de Çinli sporcuya 12-10 mağlup oldum. Buna da şükür tabi ki de hedefim olimpiyatlardı. Bursa'mızda eksik olan olimpiyat madalyası var ve ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a bir söz verdim. O madalyayı Bursa'ya getirmeyi hedefliyorum. Amacım ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

Hatice kendini kanıtladı

Hedeflerinin ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyleyen Antrenör Fikret Temuçin, sıradaki hedeflerinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün kocaman bir aile olduğunu söyleyen Temuçin,"Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bir aile gibiyiz. Bu madalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a hediyemiz olsun. Asıl hedefimiz olimpiyatta altın madalya almak. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne gelirken biz bunun sözünü vererek geldik.Olimpiyat sporun zirvesi.Hatice kendini kanıtladı. Hatice'nin daha iyisini yapacağına inanıyorum" dedi.

Hatice Kübra'nın hak ettiği bir başarı elde ettiğini söyleyen anne Selvi İlgün ise, "Hatice'nin en büyük destekçisi antrenörü Fikret Temuçin'di. Olimpiyatlarda yer almak Bursa'mız için gurur verici bir şey. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bize çok destek oldu.Hatice bu kulüp için her zaman dövüşür" ifadelerin kullandı.

Nur Tatar'dan tebrik

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek bir başka Taekwondo sporcusu Nur Tatar'da karşılayanların arasına gelerek Hatice Kübra'yı tebrik etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine Hatice Kübra'ya olan desteklerinden dolayı teşekkür eden Tatar, genç sporculara Hatice Kübra İlgün'ü örnek almalarını tavsiye etti. Genç sporcular da Nur Tatar'a çiçek verdi.