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Hatice Kübra'dan bronz madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, Grand Prix 3. seri maçlarının ardından bronz madalya kazandı.

21.10.2019 14:53Hatice Kübra'dan bronz madalya
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, Grand Prix 3. seri maçlarının ardından bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen Grand Prix 3. Seri müsabakaları 17-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tamamlandı. 2020 yolunda büyük öneme sahip olan ve sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonda Hatice Kübra İlgün kadınlar 57 kiloda mücadele etti. Genç sporcu, ilk turda Kıbrıs Rum Kesiminden Despina Pilavaki'yi, ikinci turda Amerika Birleşik Devletleri'nden Anastasija Zolotic'i, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Bruna Vuletic'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Güney Kore'den Ahn Reum Lee'ye mağlup olan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatice Kübra İlgün, Spor

Kaynak: İHA

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