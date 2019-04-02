Hatice Kübra Kılınç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS DOĞANŞAR belediye başkan adayı olan Hatice Kübra Kılınç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS DOĞANŞAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hatice Kübra Kılınç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS DOĞANŞAR adayı Hatice Kübra Kılınç kimdir? BTP SİVAS DOĞANŞAR adayı Hatice Kübra Kılınç yüzde kaç oy aldı?

Hatice Kübra Kılınç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS DOĞANŞAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hatice Kübra Kılınç DOĞANŞAR ilçesinde % 1,76 oranında oy almıştır. DOĞANŞAR ilçesinde % 1,76 oranında oy olan Hatice Kübra Kılınç adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS DOĞANŞAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.