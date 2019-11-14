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Hatice Kübra Tongar Gebze'ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Çocuklarla İtişmeyelim-İletişelim" konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak.

14.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:22Hatice Kübra Tongar Gebze'ye geliyor
Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Çocuklarla İtişmeyelim-İletişelim" konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Çocuklarla İtişmeyelim-İletişelim" konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek konferansta Hatice Kübra Tongar Gebzeli ailelere çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yollarını anlatacak. 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak programa tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hafta sonu çocuk etkinlikleriyle devem edecek. Çocukların hafta sonlarını dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 16 Kasım Cumartesi saat 12.00 ve 15.00'de "Kitapçı Dede" çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 17 Kasım Pazar günü de saat 12.00 ve 15.00'de "Eyvah Ayılar Küçüldü" isimli çocuk sineması gösterimi gerçekleşecek. - KOCAELİ

Hatice Kübra Tongar, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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