Haberler » Güncel » Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu - Haber

Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Kardeş Kıskançlığına Pratik Çözümler" konulu konferans düzenledi.

21.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:38Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu
Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar "Kardeş Kıskançlığına Pratik Çözümler" konulu konferans düzenledi.

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programın açılışında gerçekleştirdiği selamlama konuşmasına 'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye baş sağlığı dileyerek başladı. Başkan Büyükgöz, "Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en önemli görevi. Bu ülkenin geleceği için bizlerin geleceği için gelecek nesillerimizi en iyi şekilde hazırlamalı eğitmeliyiz. Bu gün Hatice Kübra Tongar hocamız bizlere çocuklarımıza karşı nasıl bir tutum içerisinde olmamıza dönük altın öğütler verecek. Umarım konferansımız hayırlara vesile olur. Ben katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Çocuklarımızı nasıl görüyoruz

Hatice Kübra Tongar konferansında, "Öncelikli olarak çocuklarımızı nasıl görüyoruz. Evet çocuklarımızı çok seviyoruz kabul ediyorum. Ama ona karşı sabrımız ne kadar. Ona karşı davranışlarımız ne şekilde onu bir sorgulamalıyız. Canımızı veririz değimiz çocuklarımıza gerçekten de onu hissettire biliyor muyuz. Bir misafirin evinizde halıya bir şey döktüğünde verdiğiniz tepki ile çocuğunuz döktüğünde verdiğiniz tepki aynı mı? Misafiri çocuğunuzdan daha mı çok seviyorsunuz? Bunları bence bir düşünmeliyiz. Çocuklarımızın kendi aralarındaki kıskançlıklarını empati yoluyla halletmek çok önemli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Hatice Kübra Tongar, Gebze Belediyesi, İdlip, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 12:17:47