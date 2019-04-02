Hatice Nesrin Kılıçay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hatice Nesrin Kılıçay oldu. Vatan Partisi adayı Hatice Nesrin Kılıçay, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hatice Nesrin Kılıçay ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hatice Nesrin Kılıçay oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatice Nesrin Kılıçay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hatice Nesrin Kılıçay, Adana yarışında % 0,53 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Hatice Nesrin Kılıçay toplamda 6.503 adet oy sayısına ulaştı.

Hatice Nesrin Kılıçay Kimdir?

Hatice Nesrin Kılıçay, 1962 yılında Adana'da doğdu. Ankara Universitesi Hukuk Fakültesini bitiren Kılıçay, serbest avukat olarak çalışıyor. Kılıçay, evli ve 2 çocuk annesidir.

Vatan Partisi Adana büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.