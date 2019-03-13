Hatice'nin Kalçasını Gösterme Hareketini, Kuliste Prova Ettiği Ortaya Çıktı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde yürüdüğü bir defilede kalçasını açmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının o hareketini kuliste prova ettiği ortaya çıktı.

"O HAREKETİ KULİSTE ÇALIŞTI"

Defilenin kulisinde bulunan OnurAkayMedya'dan Harun Başal, kuliste çekilen fotoğrafları yayınladı ve Hatice'nin podyumda yaptığı o hareketi kuliste çalıştığını açıkladı.

"DEMEK Kİ ABLA BİR YERİNİ AÇACAKMIŞ"

Harun Başal, "Defile başlamadan 1 saat önce kulise girdim, defile bitince herkes çıkana kadar da kulisteydim. Hatice, defile öncesi pozlar veriyordu. Demek ki abla bir yerini açacakmış, defile bittiğinde anladım.

"DEFİLE SONRASI HERKES MUTLUYDU"

Başal, "Defileden sonra geri döndüğümüzde herkes gayet mutluydu, Muammer Ketenci de Hatice de…" ifadelerini kullandı.

"HATİCE'Yİ PODYUMA ÇIKARDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. "Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim" dedi. Böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin."