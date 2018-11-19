Batman
'da, 10 yıldır "kefen parası" olarak birikimini sakladığı cüzdanını kaybeden 80 yaşındaki Hatice
Ece, cüzdanın bulunmasını istiyor.
İluh Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Hatice Ece, 3 gün önce gittiği camiden dönüşünde 10 yıldır koynunda taşıdığı cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Geri döndüğü camide cüzdanını bulamayan Hatice Nine, sokak sokak dolaşarak, kaybettiği cüzdanını arıyor.
Cüzdanında bir miktar para ile 5 altın olduğunu belirten Ece, şöyle konuştu:
"Öldüğüm zaman kimseye yük olmamak için yaşlılık maaşımı uzun zamandır biriktiriyordum. 10 yıldır biriktirdiğim kefen paramı cüzdanımda, koynumda taşıyordum. Cuma günü camiye gittim. Eve döndüğümde muhtemelen düşürmüşüm. Allah rızası için cüzdanımı bulanlar muhtar aracılığıyla veya bir şekilde bana ulaştırsın çünkü o para benim kefen paramdı ve yıllardır biriktiriyordum."
Batman,Hatice Çarpar
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:48