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Hatice teyzeden "Vefa Sosyal Destek Grubu"na teşekkür

Bilecik'te yaşayan 70 yaşındaki Hatice Odabaş'ın "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleriyle yaptığı sohbet duygulandırdı.

31.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:18
Hatice teyzeden
Bilecik 'te yaşayan 70 yaşındaki Hatice Odabaş'ın "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleriyle yaptığı sohbet duygulandırdı.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çokçapınar köyünde tek yaşayan Odabaş'a ziyarete gitti.
Ellerinde gıda poşetleriyle Odabaş'ın evinin önüne giden ekipler, kendilerini heyecanla karşılayan Odabaş'ın duaları ve sohbetiyle duygu dolu anlar yaşadı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Odabaş'ın ellerindeki malzemelerle kapıya gelen jandarma ekiplerine "Çok sağ olun, getirdikleriniz bile çok bana. Ben onları alıp yemezdim. Allah razı olsun sizden. Düşmanlarınız çok, görüyorum televizyonlarda. Allah korusun sizi. Komutanlarınıza da selam söyleyin." diye konuştu.
Ekipler de Hatice Odabaş'a "Biz bundan sonra seni unutmayacağız, bundan sonra hep geleceğiz. Ağlamayın siz." şeklinde cevap verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, Jandarma, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hatice teyzeden 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür - Haberler

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