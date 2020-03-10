Hatice Yıldız'dan yıldızlı ezgiler
Müzik yaşantısına küçük yaşlarda başlayan Hatice Yıldız'ın ilk albümü Yıldızlı Ezgiler yayınlandı
10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Müzik yaşantısına çok küçük yaşlarda korolar ve musiki cemiyetlerinde başlayan Hatice Yıldız'ın ilk albümü Yıldızlı Ezgiler, Maske Production imzasıyla müzikseverlerle buluştu. Şenan Kerçin'in yapımcılığını üstlendiği albümde Hatice Yıldız "Allı Turnam, Zeytinyağlı Yiyeyem, Edremit'in Gelini" gibi türküleri seslendirdi.& ;
Festivallerin aranılan ismi
Aslen Sivas Divriğili olan ve İstanbul 'da doğan Hatice Yıldız, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda Türk Müziği bölümünü bitirdi.& ; "Allı Turnam" klibi ile müzikseverlerle buluşan Yıldız'ın, yurt içi ve yurt dışında birçok konser ve festivalde sahne aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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