Haberler » Güncel » Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret

Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu; ZBEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

20.10.2019 16:42Hatipoğlu'ndan Rektör Çufalı'ya ziyaret
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu; ZBEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanlığınca organize edilen ve ZBEÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Her Şey O'nu Anmak ve Anlatmak İçin El-Emin (S.A.V.)' başlıklı konferans için Zonguldak'a gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesinde Rektör Mustafa Çufalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin genel durumu, her iki üniversitenin mevcut durumu, gelişimi, akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Yükseköğretim Kurulu, Nihat Hatipoğlu, Zonguldak, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Spor hamdi elcuman kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum
17:17 Teröristlerin çekildiği resulayn'da smo birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor
17:17 Spor istikbal mobilya kayserispor - kasımpaşa maçının ardından
17:17 Konya'da 2 komşu arasında kavga 6 yaralı
17:15 Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu'nda deniz girdi
17:14 Profesyonel taşıyıcılardan Barış Pınarı'na destek konvoyu
17:14 YÖK, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi
20.10.2019 17:17:41