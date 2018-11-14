Hatmek Eğitmenlerinden Atatürk'ü Anma Resim Ve Rölyef Sergisi

Gerçekleştirilen resim sergisine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Selim Matkap, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt, HATMEK eğitmenleri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

HATMEK eğitmenlerinin sergilediği rölyef, karakalem ve yağlı boya çalışmalarından oluşan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"ATATÜRK'Ü ANLAYAN GENÇ NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Prof. Dr. Nazan Savaş açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Herkes Atatürk resmi çizemez. Çünkü Atatürk'ü çizmek onu anlamaktan geçer. Eğer bir kişi Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini anlamadıysa ve yaptığı resimde o duyguyu yansıtamazsa bunun hiçbir anlamı yok. Sergideki resimlerin hepsi çok başarılı. Çünkü eğitmenlerimizin hepsinin Atatürk'ü çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Son 16 yıllık iktidar döneminde Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarından pek çoğunu yitirerek geriye gitmiştir. Bunlara bir örnek Atatürk düşmanlarının artmasıdır. İşte bizler de bunlarla mücadele etmek için sergilerimizi açacağız ve Atatürk'ü anlayan genç nesiller yetiştirilmesine de katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir isim olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirten Başkan Vekili Dr. Selim Matkap,bu ülkede herkesin nefes alıp verirken, yemek yerken, eğlenirken, koşarken ve gülerken bile Atatürk'e borçlu olduğunuunutmaması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi sonunda Prof. Dr. Nazan Savaş ve Başkan Vekili Matkap, resim kursu eğitmenleri Ercan Delioğlan ve Burcu Oktay'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.