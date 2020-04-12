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Hatred, PC Sonrasında Switch için de Satışa Sunulacak

İzometrik kamera açısından oynanan Hatred, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Sunduğu yoğun şiddet nedeniyle tartışmalara neden olan oyun,

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
Hatred, PC Sonrasında Switch için de Satışa Sunulacak
İzometrik kamera açısından oynanan Hatred, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Sunduğu yoğun şiddet nedeniyle tartışmalara neden olan oyun, Steam mağazasından da kaldırılmıştı. Ancak bu durum fazla uzun sürmemişti. ESRB tarafından yapılan AO (Sadece Yetişkinler) derecelendirmesi ile geri dönüş yapmıştı.

Bu haftanın başında verilen ipucu sonrasında, geliştirici stüdyo Destructive Creations Hatred oyununun Switch için de satışa sunulacağını duyurdu.

Şu an için herhangi bir ek bilgi verilmiş değil. Diğer bir deyişle, çıkış zamanı, teknik detaylar ve oyunun Nintendo konsoluna sağlıklı bir çıkışın gerçekleştirilebilmesi için herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir detay verilmiş değil. Muhtemelen yakın bir zaman içerisinde yavaş yavaş yeni detaylar açığa çıkmaya başlayabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Hatred konusu

Oyunun hikayesi geçmişi bilinmeyen ve sadece The Antagonist (Kötü Karakter) olarak adlandırılan bir adamın etrafında dönüyor. İnsan toplumundan ve genel olarak varlığından nefret eden karakterimiz, New York şehrine giderek büyük bir katliama başlıyor. Bu yolda, önüne kimseyi bir istisnadan saymıyor.

Hatred oyununda herhangi bir kural, merhamet veya geri dönmek için bir neden yok ve insanların yaşamının kontrolü tamamıyla sizin elinizde olacak ama çatışmalar sırasında zaman zaman taktik yapmanız da gerekecek.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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