Haberler » Güncel » HATSO'dan öğrencilere mont yardımı - Haber

HATSO'dan öğrencilere mont yardımı

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yardıma muhtaç bin 100 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

09.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:10HATSO'dan öğrencilere mont yardımı
Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yardıma muhtaç bin 100 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

Bağlar Mahallesi Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokulunda yapılan mont dağıtım programına Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Mahir Çallı, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, HATSO Başkan yardımları Fazıl Özkan ve Ahmet Yaşar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Oda olarak yıl içerisinden 800 öğrenciye yapılan mont yardımının yeterli olmadığını belirten Taş, ' Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'dan kentte maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrencilerine verilmek üzere kışlık mont talep ettik. Oda aralık ayı başından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda dağıtılmak üzere kuruma teslim ettik. Çocuklarımızın sevinmesine vesile olan uzakta da olsa her zaman bizlerin yanında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ve Bursa iş dünyasına odam adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Program, mont dağıtımı ve fotoğraf çekimiyle son bulurken, Milli Eğitim Müdürü mont dağıtımı yapmak üzere okula gelen iş adamlarından okullarda yapılacak olan beceri tasarım atölyelerine destek sözü aldı. - HAKKARİ

Hakkari, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haber
17:45 AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da - Haber
17:45 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Haber
17:40 Gürsulular "Kendi Öykümüz" seminerinde buluştu - Haber
17:40 Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:51:19