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HATSO heyetinden Çukurca ziyareti

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş başkanlığındaki heyet, Çukurca ilçesinde esnafı ziyaret etti.

05.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:36HATSO heyetinden Çukurca ziyareti
Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş başkanlığındaki heyet, ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı ve oda yönetiminin yer aldığı bir heyet, Çukurca ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Oda üyesi Çukurcalı tüccar ve esnafın karşıladığı HATSO heyeti, temasları kapsamında ilçe esnafı ile yemekte bir araya geldi.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Taş ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçe merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Taş, uzun zamandır planladıkları Çukurca ziyaretini bugün gerçekleştirdiklerini, ziyarette bir araya geldikleri Çukurcalı tüccar ve esnafın sorunlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Çukurcalı esnaf ve tüccarın kendilerine ilettiği sorunları ve talepleri ilçe kaymakamlığı ve valilik makamına ileteceğini belirten Taş, kendilerine yakın ilgi gösteren Çukurca esnafına teşekkür etti.

HATSO heyeti, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ

Meclis Başkanı, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

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