Hatsu'da Kurum İçi Eğitimler Devam Ediyor

Hatay genelinde yapılacak çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında planlamayı ve uygulamayı esas alan HATSU, farklı birimlerde görev yapan personelleri her anlamda geliştirme adına verilen eğitim Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Görsel materyal ve sunumlar ile fiziksel, mekanik, elektrik, kimyasal, ergonomik, biyolojik, yangın ve kötü alışkanlara bağlı olarak oluşabilecek tehlikelerin ve bu süreçte nasıl bir yol izleneceğinin ele alındığı toplantıda iş güvenliği, hijyen ve sağlık konusunun hayatımızdaki önemine de dikkat çekildi.

İskenderun'da başlatılan eğitimlerin bütün Hatay bölgesindeki personellere verileceğini belirten Genel Müdürlük,çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması yönünde denetimlerin de sürdüğünün altını çizdi.

Kaynak: Bültenler