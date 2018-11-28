Hatsu'dan Klorlama Sistemlerine Yapılan Saldırıya Kınama

Erzin ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi ile İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde bulunan su depolarına yapılan saldırılarda klorlama sisteminin hedef alındığını bildiren Genel Müdürlük, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne göre klor düzeyinin 0,2 ile 0,5 ppm aralığında verilmesi gerektiğini ve içme suyuna klor verilmesinin mecburiyetini kabul etmeyerek depolara zarar veren kişilerin kamuoyunun takdirine bırakıldığını açıkladı.

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İçme ve Kullanma Suyu Coğrafi Bilgi sisteminde güncel olarak belirtilen klor düzeyinin Hatay'ın her yerinde uygulandığını açıklayan İdare, içme suyuna kasıtlı olarak klor katılmasını engellemek amacıyla depolarda bulunan klorlama sistemlerine defalarca yapılan saldırılar sonucu cihazların zarar gördüğünü ve klorlama yapılamadığı için suyun kirlendiğini aktardı.

Servis edilen fotoğrafların yapılan saldırıları gözler önüne serdiğini belirterek Erzin ve İskenderun sakinlerine sağduyu çağrısı yapan HATSU, vatandaşların sağlığını ve geleceğini düşünmeyerek klorlama işleminin yapılmasına engel olmak isteyen kimselerin yaptığı saldırıları kınadı.