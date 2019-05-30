Hatsu Eğitimler İle Personellerini Bilinçlendiriyor

Saha ve büro personellerini her anlamda geliştirme adına eğitim seminerlerine devam eden Genel Müdürlük, Hatay'ın 15 ilçesinde görev yapan bütün birim personellerini 2 haftalık zaman diliminde "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitimler düzenledi.

Hatay'ın her bölgesinde arazi şartları fark etmeksizin çalışma sürdüren ekiplerin güvenliğini ön planda tutan İdare, İskenderun HATSU Hizmet Binası ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen eğitim seminerleri sayesinde acil durumlarda nasıl bir müdahale gerektiği konusunda personellerin bilinçlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

İş kazalarının önlenmesi ve insan hayatının korunmasını hedefleyerek gerekli eğitim ve seminerleri düzenlemeyi sürdüren HATSU, personellerin güvenliği ve yapılan hizmetlerin ileriye dönük olması adına bu tarz eğitimler ile her zaman toplumdaki bireylerin bilinçlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.