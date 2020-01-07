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Hatsu heyeti, çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor

HATSU heyeti, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerimize su temin edilecek Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarında teknik incelemelerde bulundu.

07.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:34 Hatsu heyeti, çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor

Düzenlenen teknik geziye HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Projeler Daire Başkanı S. Seyhan Miçoğulları ve teknik ekip katılım gösterdi.

İnceleme çalışmaları kapsamında Genel Müdür Çaparali ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapılan ve bitirildikten sonra HATSU Genel Müdürlüğü'ne devredilecek olan İçme Suyu Arıtma Tesisi ve içme suyu isale hatlarında incelemelerde bulunup teknik ekipten ayrıntılı bilgiler aldı.

HATSU heyeti, Yaylıca'da yapımı tamamlanan ve büyük öneme sahip olan içmesuyu arıtma tesisindeki havuzlar, elektrik panoları, klorlama ve kimya üniteleri, temiz su deposu ile borulamalarda incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Çaparali ve beraberindeki heyet, Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin su kaynağı olan Karaçay Barajı'na yaptığı teknik gezinin ardından Karaçay Barajı'nda çalışmalarını sürdüren ekip ile bir araya gelerek, çalışanlara kolaylıklar diledi ve kısa bir süre sohbet etti.


Karaçay, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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