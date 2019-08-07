Hatsu heyeti, hizmet noktasında denetimlerini sürdürüyor

Personeller arasındaki koordineyi sağlama ve verilen hizmetleri yerinde denetleme adına HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri, Kırıkhan ve Hassa ilçe hizmet binalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Farklı birimlerde görev yapan personel ile bir araya gelip istişareler gerçekleştiren Genel Müdür Çaparali, vatandaşlara karşı her zaman güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşmaları konusunda temennide bulunarak, işlemlerini yapan vatandaşlarla da birebir görüşerek taleplerini dinledi.

İlçe hizmet binalarına yapılan ziyaretin ardından Genel Müdür Çaparali, Hassalılara hizmet verecek olan ve finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) sağlanan Hassa Atıksu Arıtma Tesisi inşaatını yerinde inceleyerek, inşaatın son durumuna yönelik ilgili teknik personelden bilgiler aldı.

Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çaparali, maliyeti 3 milyon 279 bin Dolar olan tesisi sayesinde doğaya artık kirli su değil, arıtılmış temiz su bırakılacağını vurguladı.