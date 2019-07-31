Hatsu heyeti, personellerle ve vatandaşlarla bir araya geldi

HATSU ilçe hizmet binalarındaki işleyişi denetleme ve verilen hizmetleri daha da hızlandırmak amacıyla HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, HATSU Daire Başkanları ile Şube Müdürleri, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçe hizmet binalarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Farklı birimlerde görevlerini yürüten personeller ile bir araya gelerek istişareler gerçekleştiren Genel Müdür Çaparali, vatandaşlara karşı her zaman çözüm odaklı yaklaşmaları konusunda talimat vererek, işlemlerini yapan vatandaşlarla birebir görüşerek talepleri ve şikayetleri dinledi, çözülmesi gereken işlemleri de ilgili daire başkanlarına iletti.

Hatay genelinde yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını ve hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, personellerin her zaman iyi niyetle ve güler yüzle hizmet ettiklerini ifade ederek, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu sorunları ile abone bağlantısı gibi işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ilettiler.

Ayrıca Genel Müdür Çaparali ve beraberindeki heyet, Dörtyol, Erzin ve Payas Tütenbaca Atıksu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek tesisin işleyişini yerinde inceledi ve tesis personeli ile biraraya geldi.