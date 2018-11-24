Hatsu Heyeti, Sağlıklı Gelecek İçin Yapılan Çalışmaları Denetledi

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek için yapılan çalışmaları kontrol etme ile çalışanların koordinesini sağlama adına gerçekleştirilen denetime HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan, Daire Başkanları ve teknik personel katıldı.

Merkez ilçe Defne'nin muhtelif noktalarında yapılan abone bağlantısı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, teknik ekiplerden çalışmanın durumuna yönelik detaylı bilgiler alarak, çalışmaların daha hızlı, kalıcı, hassas şekilde ilerlemesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik talimatlar verdi.

Dev proje sayesinde insan sağlığı için tehlike oluşturan paslı, kireçli boruların bertaraf edildiğine ve kayıp ile kaçağın önüne geçildiğine dikkat çeken Genel Müdür Çaparali, hemşehrilerimizin ve gelecek nesillerin yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmesi ve daha temiz bir su içmesi adına Hatay'ın her noktasında altyapı çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.