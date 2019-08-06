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HATSU Heyeti, Sahada Hizmet Denetimlerini Sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) heyeti, Hatay'ın ekonomisine katkıda bulunacak olan Antakya Mobilyacılar Sitesi'nde yapımı süren içme suyu şebekesi ve depo inşaatında çalışmalarını yerinde inceledi.

06.08.2019 14:34 HATSU Heyeti, Sahada Hizmet Denetimlerini Sürdürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) heyeti, Hatay'ın ekonomisine katkıda bulunacak olan Antakya Mobilyacılar Sitesi'nde yapımı süren içme suyu şebekesi ve depo inşaatında çalışmalarını yerinde inceledi.

Mobilyacılar Sitesi'nin su ihtiyacını karşılama adına yapılan çalışmaları kontrol etme ve koordineyi sağlama adına gerçekleştirilen teknik geziye HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, daire başkanları ve teknik personel katılım gösterdi.

Atık su tahliye hattı çalışmalarının tamamlandığı sitenin muhtelif noktalarında devam eden içme suyu hattı ve 600 tonluk içme suyu deposunu inceleyen Genel Müdür Çaparali, yetkili ve teknik personelden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı.

Altyapının insan hayatı, çevremiz ve sağlıklı yaşam açısından büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Genel Müdür Çaparali, "Önce Sağlık" şiarını edinerek başlattığımız hizmet çıtasını her geçen gün yenisi ekleyerek yükselttiklerini ifade ederek, Hatay'daki ekonomik kalkınmalara ve gelecek nesillere katkıda bulunmak için hiçbir mücadeleden kaçınmayacaklarının altını çizdi.

Yağmur suyu hattının yüzde 90'ının tamamlandığı Antakya Mobilyacılar Sitesi'nde farklı çaplarda döşenecek 11 bin 90 metre içme suyu hattının 9 bin 700 metresi tamamlandı. Ayrıca proje kapsamında yapılan 600 metreküplük içme suyu servis deposunun yüzde 95'i tamamlandı. - HATAY

Antakya, Hatay, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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