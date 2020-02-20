HATSU, Kırıkhan muhtarlarına kulak verdi

Mahallelerdeki altyapı eksikliklerini ilk ağızdan dinleyerek tespit etme, çözüme kavuşturma ve mahalle muhtarlarıyla birlikte kolektif bir çalışma yürütme adına düzenlenen toplantıya HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Muhtarlar Derneği ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Mahmut Gülcü, Kırıkhan Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Durgun, HATSU Daire Başkanları katıldı.

Genel Müdür Mehmet Çaparali,medeniyetin göstergesinin su, kanalizasyon ve yol olduğuna dikkat çekerek, "su hayattır ve bizim önceliğimiz içme suyu olacak. Diğer altyapı unsurlarını da es geçmeden daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Kırıkhan Merkez İçme Suyu Şebekesi Yenilenecek

Avrupa Birliği'nde bir hibe programı kapsamında HATSU'nun hazırladığını projeler ile yarışmaya girdiklerini ve bu yarışma neticesinde 21 milyon Euro hibe kazandıklarını müjdeleyen Genel Müdür Çaparali, hibe için sunulan projeler arasında Kırıkhan Merkez İçme Suyu Projesinin olduğunu ifade ederek, sözleşmelerinin imzalandığını ve ihalesinin 16 Mayıs'ta yapılacağını ifade etti.

Bu sene içinde Kırıkhan merkezin içme suyu şebekesinin yapılacağını ifade eden Genel Müdür Çaparali, çalışmayı 2022 sonuna kadar bitirmek zorunda olduklarını; çünkü Avrupa Birliği'nin hibeyi şartlı verdiğini ifade etti.

Muhtarlardan HATSU Heyetine Teşekkür

HATSU heyetinin yaptığı toplantı ile muhtarlarla biraraya gelmeleri ve muhtarları dinlemelerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Gülcü, yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Daire Başkanlarına ve diğer HATSU heyetine teşekkür etti.

Başkan Durgun yaptığı konuşmada ise; Kırıkhan'a gelerek muhtarları dikkate aldıklarından ve sıkıntılarını dinlediklerinden ötürü HATSU heyetine teşekkür etti.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını ileten muhtarlar, mahallenin ve mahallelinin sıkıntılarına kulak vermelerinden dolayı HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, daire başkanlarına ve hizmet veren ekiplere teşekkür etti.

Yapılan kısa konuşmaların ardından Genel Müdür Çaparali, muhtarı tek tek dinleyerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi talepleri ilgili daire başkanlarına not aldırdı.