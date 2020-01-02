Hatsu, sağlıklı bir gelecek için çalışıyor

İçme suyu iletimini sağlıklı şekilde sağlama ve su kaybının önüne geçmek için yeni abone bağlantılarının yapıldığına dikkat çeken HATSU, Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde farklı ebatlardaki borular ile 1000 abone bağlantısının yapıldığını geri kalan meskenler için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yapımı devam eden çalışmalar ile insan sağlığı için tehlike oluşturan paslı boruların bertaraf edildiğine dikkat çeken HATSU, sağlıklı ve temiz bir gelecek için yapılan çalışma kapsamında 1 kepçe ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Mahalle sakinleri adına düşüncelerini dile getiren Aksaray Mahalle Muhtarı Behçet Akdemir, HATSU'nun yaptığı çalışmalar ile vatandaşların yeni abone bağlantılarını kavuştuğunu ve eski borulara veda ettiğini ifade etti.

Abone bağlantılarının devam ettiği çalışma sayesinde 1500'e yakın abonenin bin tanesinin bağlantılarının yapıldığını söyleyen Muhtar Akdemir, "400 taneye yakın kalanını da tüm hızıyla bağlamaya devam ediyoruz. Bu işlerden dolayı çok değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürümüz Mehmet Çaparali ve HATSU ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.