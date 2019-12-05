Haberler » Güncel » Hattuşa Kazı Başkanı Schachner'e 'SAF Research Award' ödülü - Haber

Hattuşa Kazı Başkanı Schachner'e "SAF Research Award" ödülü

Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar ( SAF Research Award ) ödülüne layık görüldü.

05.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:32Hattuşa Kazı Başkanı Schachner'e
Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar ( SAF Research Award ) ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri çerçevesinde Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli yürütülen Hattuşa Kazısı, Çin Halk Cumhuriyet'i Bilimler Akademisine bağlı "Shanghai Archaeology Forum"u tarafından verilen SAF Research Award'a layık görülürken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacher ödülü 13-18 Aralık tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen törenle ödülünü alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Shanghai Forum'u 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyet'in Bilimler Akademisi bünyesinde kurulan dünya çapında araştırmaları destekleyen ve dünya arkeoloji mirasını korumayı ve değerlendirmeyi çalışan bir kuruluş olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

"SAF ödülleriyle, günümüz ve geleceğe ışık tutan yeni bilgi üreten, yenilikçi metotlar kullanan olağanüstü başarılı araştırmalar yürüten bireyler ve kurumlar ödüllendirilmektedir. Ödüllerin amacı, arkeolojik araştırmaların yenilikçiliği ile toplumsal farkındalığı sağlamak; arkeoloji, kültür varlıklarının korunmasını yönünde uluslarası ortak çalışmaları desteklemektir. SAF ödülleri iki kategoride verilmektedir. Olağanüstü Öneme Sahip Olan Arazi Çalışmalar (Field Discovery Award). Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar (Research Award). Her iki kategoride en fazla 10'ar ödül verilmektedir. Ödüller için adaylar, iki senede bir en yüksek uluslararası bilim standartlarına göre uluslararası bir komite tarafından tarafsız belirlenmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hititlerin Başkenti "Hattuşa" kazıları ile bilim dünyasına her yıl yeni bilgiler sunan Boğazköy Kazı Başkanı Andreas Schacher ve kazı ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız" - ÇORUM

Çin Halk Cumhuriyeti, Çorum Valiliği, Arkeoloji, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:01 Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı (2) - Haber
15:01 Büyükşehir ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 3. Açık Ders Etkinliği Yapıldı - Haber
15:00 Fuat Oktay: NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır - Haber
15:00 Televizyon hırsızları önce kameraya sora polise yakalandı - Haber
14:55 Düzce İzmir fuarda tanıtıldı - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 15:01:54