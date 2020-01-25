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Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Elazığ'da kurtarma ekiplerinin telefonla iletişim kurduğu depremzedelerden Hatun Yamış, burnu bile kanamadan enkaz altından çıkarıldı.

25.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:53

merkeze bağlı mahallesinde yıkılan Kalay Apartmanı'nda depremden 17 saat sonra bir mucize kurtuluş daha yaşandı. Enkaz altındaki Hatun Yamış burnu bile kanamadan çıkarıldı.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Merkez üssü Elazığ olan ve 22 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin meydana geldiği 20.55'ten bu yana 40 kişinin enkazlardan çıkarıldığı kette umutlu bekleyiş sürüyor.

BURNU BİLE KANAMADI

Enkaz altında en çok depremzedenin bulunduğu ve çalışmaların yoğunlaştığı yer ise Mustafapaşa Mahallesi'ndeki alay Apartmanı. Sabah saatlerinden bu yana mucize kurtuluşlara sahne olan Kalay Apartmanından son olarak Hatun Yamış çıkarıldı. Depremden yaklaşık 17 saat sonra enkazdan sapasağlam çıkan Hatun Yamış enkaz başında yakınlarını bekleyenlere de umut oldu.

Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Mustafapaşa, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel


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