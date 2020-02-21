Haunt Filmi

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Harper aşırı sorunlu olan erkek arkadaşından yeni ayrılabilmiş genç bir kadındır. Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta içinde kendi içindeki gücü bulan genç kadın sonunda ilişkisini sonlandırır ve hayatına devam etmek için adımlar atmaya başlar. Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla bir araya gelen Harper, eğlence olarak fazlasıyla perili olduğu ve ziyaretçilerinin en büyük korkularından beslendiği şeklinde tanıtılan bir perili ev oyununa katılır. Ancak bu perili evin içinde hiç beklemediği dehşetlerle karşılaşacaktır. Perili evde hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubu Cadılar Bayramı'nda eğlenme amaçlı katıldıkları bu oyunda kimi kabusların gerçek olduğunu öğreneceklerdir.Scott Beck, Bryan WoodsBryan Woods, Scott BeckKatie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain , Andrew Caldwell, Shazi Raja, Schuyler Helford, Phillip Johnson Richardson, Chaney Morrow, Justin Marxen, Terri Partyka, Justin Rose, Damian Maffei, Schuyler White, Samuel Hunt, Karra Rae Robinson, Brent Geisler, Karli Hall, Briana Tedesco, Katy Durham, William ArnoldKorkuHauntFilmartı Film2019ABDİngilizce92 dk.CJ Entertainment Turkey19.06.2020